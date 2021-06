PM apreende material do tráfico em distrito de Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 10:28 horas

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, na noite de terça-feira (15), 95 pinos de cocaína na Rua Otávio Caldas, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. Os entorpecentes foram entregues na 88ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, todo material foi encontrado após denúncia de tráfico. A informação dava conta que um homem, de 27 anos, estaria vendendo drogas no endereço. A apreensão gerou um prejuízo de R$970,00 ao tráfico. Ninguém foi preso.