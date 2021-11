PM apreende material do tráfico no Padre Josimo

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 11:15 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam 690 pinos de cocaína em Volta Redonda, nesta terça-feira (09). A ocorrência foi registrada na 93ª. Segundo a PM, todo material foi encontrado na Rua Um, no bairro Padre Josimo, após denúncia de tráfico. A informação dava conta sobre a presença de um suspeito na localidade, que teria posteriormente, fugido por área de mata e dispensado todo material numa sacola plástica; encontrada pelos agentes momentos depois.



Outro caso

Em outra ocorrência, três jovens, sendo dois de 14 e um de 16 anos, foram detidos pela PM, na Rua Açude I, em Volta Redonda, também nesta terça-feira (09). Durante a ação, 09 unidades de maconha, 86 pinos de cocaína, uma pistola 9mm com a numeração raspada, 15 munições do mesmo calibre e R$147,00 em espécie, foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar, os jovens, encaminhados para 93ª DP, foram ouvidos e autuados no fato análogo ao Art 33, 35 da lei de drogas além do Art. 14. da Lei 10.826, permanecendo apreendidos.