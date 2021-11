PM apreende material do tráfico no Santo Agostinho após denúncia

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 09:27 horas

Dois suspeitos de tráfico foram detidos; caso foi registrado na 93ª DP

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam, no fim da tarde de ontem (17), em Volta Redonda, R$ 68,00 em espécie, 251 pinos de cocaína e 22 pedaços de maconha. Os entorpecentes foram encontrados dentro de uma mochila na Rua Bela Vista, localizada no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, após denúncia. A ação, registrada na delegacia da cidade, também resultou na detenção de dois suspeitos de tráfico.