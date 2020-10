PM apreende material do tráfico no São Pedro, em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 10:54 horas

Barra Mansa – Policiais militares do 28ª BPM apreenderam vasto material do tráfico nessa quinta-feira (15), na Rua Alberto Santos Gomes, no bairro São Pedro, em Barra Mansa. De acordo com a ocorrência, foram apreendidos: 3.200 pinos vazios; 600 gramas de pó branco aparentando ser cocaína; 2000 pinos com aproximadamente 1.400 kg do mesmo material; uma balança de precisão; dois celulares e um CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) de um Cruze, prata.

A PM afirma que o flagrante foi possível após informações da SOP (Sala de Operações da Polícia Militar), dando conta que no endereço da apreensão, havia tráfico de drogas. Os militares, ao chegarem ao endereço, constaram a informação, e puderam observar que suspeitos, não identificados, fugiram por uma área de mata.

Segundo os militares, foi feito contato com a Sala de Operações novamente, onde foi enviado reforço para vasculhar a mata, mas nenhum suspeito foi encontrado durante as buscas; ainda assim, nesse momento, outra equipe acabou encontrando todo o material dentro de uma residência. Após perícia, todo o material, além do documento do veículo, foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde permanecem apreendidos.