PM apreende mil pinos de cocaína em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 16:08 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam mil pinos de cocaína na tarde desta segunda-feira (20), na Rua Benedito da Silva Lombano, no bairro Muqueca, em Barra do Piraí.

Segundo os policiais, após receberem denunciais sobre drogas escondidas no local, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar os entorpecentes. O material foi levado para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.