PM apreende pistola e arma com jovem em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 09:47 horas

Barra do Piraí – Policiais militares prenderam um jovem, de 21 anos, com drogas e arma, além de uma câmera de segurança, que estava instalada na casa do suspeito, no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí.

Os PMs explicaram que flagraram o suspeito na terça-feira, com 20 pedras de crack e 20 sacolés de maconha. Em seguida, ele levou os policiais a sua casa, no mesmo distrito, onde foi apreendida uma pistola de calibre 7.65, 11 munições de calibre 380, dois carregadores de pistola e a câmera de segurança.

Levado para a Delegacia de Barra do Piraí, o jovem foi indiciado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma .