PM apreende pistola e droga em Porto Real

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Porto Real – Um homem foi preso nesta terça-feira, (21/12), com uma pistola de calibre 9 milímetros, 11 pinos de cocaína, dez trouxinhas de maconha e R$ 30. O material apreendido por policiais militares estava enterrado em um terreno da casa do suspeito na Rua Um, no Jardim das Acácias, em Porto Real.

Os agentes chegaram ao local por meio de denúncia. A ocorrência do 37º Batalhão da PM foi registrada na 100ª DP (Porto Real).

Foto: PM