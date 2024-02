PM apreende pistola e munições em Vassouras

Vassouras- Agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar apreenderam neste domingo (11) uma pistola 9mm, um carregador e 13 munições do mesmo calibre no bairro Carvalheira. Uma equipe da PM chegou ao local e um suspeito, ao avistar a viatura, fugiu em direção a uma área de mata fechada. Uma busca foi realizada no caminho percorrido pelo suspeito, onde foram encontrados os itens apreendidos. O caso foi registrado na 95ª Delegacia de Polícia.