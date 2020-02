PM apreende quase 1000 pinos de cocaína e 40 tabletes de maconha na Água Limpa

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2020, 14:30 horas

Dupla e materiais foram levados para 93ª DP (Volta Redonda)

Volta Redonda – Duas pessoas foram presas com farta quantidade de drogas, neste sábado, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Policiais militares abordaram a dupla na Rua Onze de Setembro, em uma área de mata, onde estavam com 968 pinos de cocaína, 40 tabletes de maconha e material pára endolação.

De acordo com a Polícia Militar, o material estava em uma mochila, quando os agentes chegaram até os suspeitos, que iniciariam a venda dos entorpecentes.

Eles tentaram fugir, mas foram pegos e levados para a 93ª DP (Volta Redonda) junto com os materiais apreendidos.