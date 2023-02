PM apreende quase 500 sacolés de cocaína enterrados em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 15:14 horas

Valença – Agentes do 10ª Batalhão de Polícia Militar apreenderam 499 sacolés de cocaína em um tonel enterrado em uma área de mata entre os bairros Chacrinha e Varginha, em Valença. Ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) após denúncias de que o local estaria sendo usado pelo tráfico para esconder drogas e armas.

De acordo com os policiais, após realizarem diversas escavações no local, os agentes encontraram um tonel de plástico enterrado com o material apreendido dentro. A ocorrência foi registrada na 91ª DP.