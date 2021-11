PM apreende quase mil pedras de crack em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 11:00 horas

Cerca de 900 pedras do entorpecente foram encontradas dentro de um veículo usado para corrida de aplicativo; um suspeito foi preso

Barra do Piraí – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas, apreenderam, na manhã desta sexta-feira, dia 05, 900 pedras de crack durante abordagem no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante.

Segundo a PM, ele conduzia um carro usado para corrida de aplicativo, e, após apresentar atitude suspeita, foi abordado e todo material foi encontrado. Os entorpecentes estavam no tanque de combustível do veículo. A ocorrência foi encaminhada para 88ª DP.