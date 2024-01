PM apreende R$ 1.558 e drogas em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam oito pinos de cocaína, 12 papelotes de cocaína, uma trouxinha de maconha 11 pedras de crack, quatro celulares e R$ 1.558 na noite deste sábado (27), no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí. Dois adolescentes e dois homens foram conduzidos à delegacia após serem flagrados com o dinheiro.

Os agentes foram até o bairro ao receberem denúncias de que um grupo estaria contabilizando o dinheiro arrecadado pela venda de drogas. O quarteto foi abordado e com eles foi encontrado o valor. Os PMs realizaram buscas na área e localizaram os entorpecentes escondidos próximos a um carro estacionado perto de uma quadra.

Os quatro foram ouvidos na 88ª DP e liberados. O material permaneceu apreendido.