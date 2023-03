PM apreende relógios de marca e drogas durante operação em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 09:43 horas

Resende- Relógios e drogas foram apreendidos por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na noite desta quinta-feira (30), no bairro Morada do Contorno. Dois homens – de 28 e 22 anos – foram presos, suspeitos de tráfico de drogas. Com eles, os agentes encontraram 84 pinos de cocaína, 21 invólucros de maconha e dois relógios de marca – um G-Shock e outro da Invicta. Também foram apreendidas munições, celular e R$ 150 em dinheiro.

Segundo a PM, a equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) passava pelo local quando notou a movimentação de cinco pessoas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram. Dois deles se esconderam na casa de um morador e, cercados, se renderam. Todo o material apreendido foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado. Os policiais seguem em busca dos três fugitivos.

Foto cedida pela Polícia Militar