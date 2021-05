PM apreende revólver e munições em Paty do Alferes

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 09:25 horas

Material foi recolhido após discussão entre dois homens, de 29 e 26 anos

Paty do Alferes – Policiais do 10º Batalhão apreenderam, na noite desse domingo (2), em Paty do Alferes, um revólver calibre 32 e duas munições do mesmo calibre, intactas, após discussão entre dois homens, de 29 e 26 anos, na Rua Irani da Silva, no bairro Arcozelo. O caso foi registrado na 96ª DP.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi descoberto após informações sobre uma briga no endereço. Ao chegarem no local, os PMs encontraram os envolvidos, que confirmaram a versão da denúncia. Ainda segundo a PM, o homem, de 29 anos, relatou que o outro portava uma arma de fogo e que o mesmo tinha efetuado um disparo minutos antes contra ele. A vítima também relatou aos agentes que o suspeito havia jogado a arma em um terreno baldio, após notar a chegada da Polícia Militar.

Após buscas, os PMs encontraram um coldre, o revólver com a numeração à mostra, com duas munições intactas e uma deflagrada. Todos foram encaminhados para 96ª DP para registro da ocorrência de disparo de arma de fogo. A dupla, segundo a PM, foi ouvida e liberada.