Pinheiral – A Polícia Militar apreendeu um revólver e 5 munições na manhã deste sábado (29). A arma, de calibre 38, e as munições foram encontradas em uma área de mata no bairro Cruzeiro II em operação da PM, que realizou a busca após denúncia. Os itens foram encaminhados à 101ª DP para apreensão do material.

You may also like