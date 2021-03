Matéria publicada em 13 de março de 2021, 12:14 horas

Porto Real – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam na noite dessa sexta-feira (12), um revólver calibre 38, com a numeração aparente; cinco munições do mesmo calibre e oito pinos de cocaína, durante patrulhamento na Rua João Barcelos, no Parque Mariana, em Porto Real. Todo material foi entregue na 100ª DP (Porto Real), local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, um homem, de 24 anos, suspeito de ser o proprietário de todo material, foi abordado, mas foi liberado após nada de ilícito ter sido encontrado em sua posse durante revista pessoal. Ele foi visto correndo para um beco, no momento do patrulhamento. Ainda segundo a PM, após passar novamente pelo endereço, uma testemunha, de 46 anos, outra que não teve a idade divulgada, informaram aos agentes que o suspeito havia dispensado todo material no quintal de um imóvel. Após buscas, a arma, as munições e a droga, foram encontradas.

As testemunhas foram encaminhadas para delegacia, foram ouvidas e liberadas. O suspeito, que não foi encontrado após a apreensão, foi identificado e autuado por porte ilegal de arma de fogo.