PM apreende sacolas com 1,1 mil pinos de cocaína

Matéria publicada em 30 de maio de 2021, 11:06 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM apreenderam nesse sábado (29), 17 sacolas plásticas contendo 1,1 mil pinos de cocaína. O material estava sendo enterrado por supostos traficantes, atrás de um condomínio na Rua dos Ipês, no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os agentes chegaram montar uma campana para observar toda a movimentação de desconhecidos, no momento em que enterravam as sacolas. Ao notarem a aproximação dos policiais os suspeitos fugiram abandonando os entorpecentes.

Nenhum deles foi preso. As drogas foram levadas para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi feita a ocorrência policial.