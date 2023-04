PM apreende submetralhadora e adolescente em patrulhamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 19:40 horas

Resende – Uma submetralhadora foi apreendida nesta terça-feira (4) por policiais militares durante uma operação no bairro Liberdade, em Resende. Os agentes realizavam um patrulhamento quando viram um adolescente, de 17 anos, entrando em casa rapidamente. Ele teria se assustado após ver a equipe se aproximando.

Os PMs fizeram contato com a mãe do jovem, que autorizou a entrada dos militares no imóvel. Após buscas, os agentes encontraram em uma caixa de papelão: uma metralhadora calibre 9 mm municiada, com dois carregadores e com 60 munições intactas ao todo. O jovem confessou que seria proprietário do armamento e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (89ª DP).