PM apreende submetralhadora e drogas no bairro Cotiara, em Barra Mansa - Diário do Vale

PM apreende submetralhadora e drogas no bairro Cotiara, em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 19:32 horas

Suspeito tenta se passar por ‘instalador de internet’, mas acaba preso em flagrante com armamento de guerra, munições e grande quantidade de drogas

Barra Mansa – Agentes da 2ª Cia da Polícia Militar de Barra Mansa, sob o comando do tenente Maurício, apreenderam na noite de sábado (18), no bairro Cotiara, em Barra Mansa, uma submetralhadora INA, Cal 45, pertencente ao Exército Brasileiro, além de outras armas e uma grande quantidade de drogas. A arma estava em posse de suspeito de integrar uma facção criminosa que vem tentando atuar a na região. Com o homem, os policiais ainda encontraram cerca de meio quilo de cocaína e uma grande quantidade de maconha. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado a 90° Delegacia de Polícia.

Segundo a PM, os policiais foram a Rua Carlinda Borges Rodrigues para averiguar a denúncia de tráfico de drogas e de homens armados nas ruas, quando avistaram um rapaz em atitude suspeita saindo de uma área de mata. Ao ser abordado, o suspeito disse que estava prestando serviço de instalação de internet em uma residência, mas não quis identificar o local. Após diversas contradições durante a abordagem, o suspeito contou que suas ferramentas estariam numa casa do bairro.

Quando foram para o local indicado, os policiais encontraram além da submetralhadora, uma espingarda Winchester, calibre 16, um revólver Taurus, calibre 38, dois carregadores calibre 45, oito munições de calibre 16, 105 munições de calibre 45, 35 munições de calibre 38, cinco rádios transmissores, duas bases de rádio, uma câmera de monitoramento, três mochilas, dois rolos de fio, 464 pinos de cocaína, 135 tiras de maconha e 20 pedras de crack.