Barra Mansa – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam uma submetralhadora na tarde desta sexta-feira (18), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes do GAT II (Grupamento de Ações Táticas), durante patrulhamento.

Além da arma, também foram encontrados um colete balístico e drogas.A ocorrência está em andamento, e o material será encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa).