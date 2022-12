PM apreende suspeito com 183 pinos de cocaína em Resende - Diário do Vale

PM apreende suspeito com 183 pinos de cocaína em Resende

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 13:10 horas

Resende – Policiais militares do 37º BPM apreenderam um homem na manhã desta quinta-feira (15), durante uma patrulha na Vila Hulda Rocha, em Resende. Foram apreendidos junto do suspeito, 183 pinos de cocaína, 9 dolas de erva seca, uma bolsa com pinos vazios, R$ 64,00 e um celular.

De acordo com a PM, durante um patrulhamento no local, os agentes perceberam um Gol branco que tentou evitar a aproximação da viatura. Ao revistarem o veículo e o motorista, os policiais encontraram todo o material. O suspeito e as drogas foram encaminhados para a 89º DP.