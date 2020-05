PM apreende veículo com placa clonada em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 09:33 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar apreendeu um veículo com placa clonada, na tarde de quinta-feira (30), em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na Rua Catulho da Paixão, no bairro Santa Inês, após denúncia anônima. No local, os agentes abordagem um homem, de 34 anos, proprietário de um Chevrolet Cruze, foi realizada a verificação do documento que constatou a adulteração.

O suspeito alegou que havia adquirido o veículo durante uma troca de um outro no valor de R$ 20 mil e mais R$ 20 mil em espécie a terceiro que não soube informar quem seria.

Após o flagrante, o suspeito e o veículo foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa) que comprou a clonagem proveniente de roubo do Chevrolet Cruze.