Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 07:25 horas

Flagrante aconteceu no bairro Fazenda da Barra III após denúncia anônima no bairro Paraíso

Resende – Policiais militares do 37º Batalhão aprenderam, na tarde de domingo (03), 340 invólucros de maconha dentro de um imóvel localizado na Rua 65, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende, após denúncia de tráfico de drogas. Durante a ação, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido. Detido, o jovem foi encaminhado para 89ª DP para medidas cabíveis. A PM informou que o suspeito responderá em liberdade pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo consta na ocorrência, PMs faziam patrulhamento no bairro Paraíso, no mesmo município, e foram informados por um popular sobre suposta venda de drogas dentro de um imóvel no bairro Fazenda da Barra III. A denúncia, de acordo com a Polícia Militar, também indicava que o suspeito, indicado como suposto gerente do tráfico, estaria recolhendo o lucro obtido com a venda do produto ilícito por alguns auxiliares.

Cientes, os agentes foram ao endereço citado e, após contato com a mãe do suspeito, encontraram todo material dentro de um armário no quarto do suspeito. Segundo os PMs, a entrada no imóvel foi autorizada pela mãe do jovem, posteriormente encaminhado à delegacia de Resende. Na unidade, foi determinado que o suspeito responderá por tráfico de drogas, no art. 33 da Lei 11.343/06, e art. 173 do ECA em liberdade.