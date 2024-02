Barra Mansa – Policiais militares apreenderam, neste domingo (18), drogas no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa. Além das drogas, ainda foram encontrados no local uma capa de colete tático e dois carregamentos de pistola. Um suspeito foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e as drogas serão contabilizadas