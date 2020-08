PM aprende material do tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 10:19 horas

Volta Redonda – Uma denúncia anônima encaminhada à policiais militares do 28º Batalhão, permitiu que os agentes apreendessem na tarde de segunda-feira (10), três garrafas de éter, pinos vazios usados para acondicionar cocaína, além de vestimenta, calçado e acessório de uso militar, como: uma farda, um coturno e um coldre. Um caderno com anotações do tráfico e uma certidão de nascimento também foram apreendidos. Todo o material foi encontrado na Avenida Nestório, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

De acordo com a PM, a denúncia indicava que suspeitos de tráfico estariam no endereço, armados. Ao chegarem ao local, um cerco foi armado, mas, segundo os militares, os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata, deixando todo o material para trás.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).