PM aprende trio de adolescentes com arma, rádios e droga em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 16:22 horas

Barra Mansa – Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, dia 25, em Barra Mansa. A operação aconteceu no bairro Siderlândia, a partir de denúncias anônimas e o trabalho de inteligência da PM.

Ao entrarem na Rua B, os policiais se depararam com o trio, que tinha as mesmas características repassadas nas denúncias. Um dos jovens correu e entrou em uma casa, mas acabou abordado e com ele foi encontrado um revólver calibre 38 e um rádio. Outro jovem, segundo os policiais, ficou estático diante da viatura e acabou detido sem maiores problemas. Com ele, também foi encontrado um rádio comunicador. O terceiro adolescente também correu para uma rua próxima, mas foi alcançado e com ele foi encontrada pequena quantidade de droga.