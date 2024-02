PM captura em Barra Mansa preso que fugiu durante ‘saidinha de Natal’

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (15) um homem de 22 anos que estava foragido da Justiça. O rapaz foi encontrado no bairro Paraíso. Com ele, os policiais encontraram 93 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, 81 trouxinhas de maconha e três ‘kits maconha’, com dichavador, seda, isqueiro e dois baseados.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Lá, constatou-se que havia contra o criminoso – que já possui quatro anotações criminais por tráfico de drogas e esbulho possessório – um mandado de prisão por não ter voltado ao cárcere depois de ser beneficiado com o indulto de Natal, mais conhecido como ‘saidinha’. O criminoso foi autuado e preso em flagrante.