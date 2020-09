PM captura o quarto e último interno foragido do Degase de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 17:56 horas

Volta Redonda– Policiais militares capturaram na tarde desta sexta-feira, dia 4, o quarto e último foragido da unidade do Degase de Volta Redonda. Ele foi localizado e apreendido no Vila Rica, mesmo bairro, onde já tinham sido encontrados outros dois internos foragidos.

Pela manhã, outro interno já tinha sido encontrado próximo ao trevo da BR-393, que dá acesso a Avenida Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, também em Volta Redonda.

Os quatro jovens fugiram na noite de quinta-feira, dia 03, da sede do Degase, no bairro Roma, onde cumprem medidas socioeducativas.