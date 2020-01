PM confirma mais duas mortes em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 10:43 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar confirmou um duplo homicídio entre o fim da noite de quinta-feira e o início da madrugada desta sexta-feira, dia 10. O crime ocorreu no bairro Santo Agostinho, na Rua União, no Morro da Caviana. As vítimas foram identificadas como Priscila Abud Duarte e Erlando de Oliveira Carvalho.

Segundo a polícia apurou no local, por volta da meia-noite vizinhos escutaram diversos disparos de tiros na localidade. Pela manhã, segundo testemunhas, foram encontrados os dois corpos das vítima.

Outro crime

Também nesta sexta-feira, dia 10, um jovem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, dia 10, em Volta Redonda. O crime foi cometido no bairro Retiro, na localidade conhecida como Morada do Campo, que dá acesso à Fundação Beatriz Gama.

Segundo as primeiras informações, a vítima teria levado ao menos, 10 tiros. Moradores da localidade confirmaram ter ouvido os disparos por volta das 4h. Após perícia, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.