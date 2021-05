Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 08:21 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar cumpre nesta manhã de quinta-feira, 27, a ação de reintegração de posse de área ocupada, segundo cadastro da comissão de moradores, por cerca de 850 famílias, na divisa entre as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda. O terreno, com cerca de 60 hectares, fica na divisa entre os bairros Jardim Belmonte e Santa Rosa.

A ação vem sendo acompanhada pelo defensor público João Helvécio, do segundo núcleo de tutela coletiva regional. A ocupação ocorreu em janeiro deste ano e, após inúmeros recursos impetrados pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro, a justiça determinou a retirada das famílias da área, cuja propriedade é reivindicada pela empresa Mape Incorporações e Empreendimentos.

Em petição à Justiça, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, argumentou pela suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais visando evitar o agravamento da situação de exposição ao vírus da Covid-19, “o que coloca em risco tanto as famílias sujeitas a despejos quanto a saúde pública no país”, afirma o agravo.

A defensoria argumentou ainda que “a reintegração de posse durante o período de estado de calamidade e de estado de emergência em saúde pública ocasionados pela pandemia de COVID-19 viola os atos normativos emitidos em todas as esferas federativas e vai na contramão das práticas recomendadas pelos órgãos públicos (nacionais e internacionais) com a finalidade de evitar ou retardar ao máximo o contágio da população e o colapso do já combalido Sistema Único de Saúde”.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação de Volta Redonda, a prefeitura foi notificada pela justiça para acompanhar a ação de reintegração de posse, e enviou para o local representantes da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), e da Secretaria da mulher, onde funcionários estão realizando o recadastramento dessas famílias, seguindo uma determinação da Defensoria Pública do Estado do Rio, que também está realizando um cadastro.

Reintegração tranquila

De acordo com uma das organizadoras do movimento ‘Ocupação Paz’, Vera Maria Lúcia, as famílias chegaram ao local por volta das 6h da manhã, e a reintegração está ocorrendo normalmente, onde estão sendo retirados alguns pertences de moradores deixados nos barracos. “Com exceção de alguns barracos que foram queimados, no local, e alguns desentendimentos entre a polícia e moradores, a reintegração está ocorrendo tranquilamente e a PM não está interferindo, lembrando que são 868 famílias cadastradas na Defensoria Pública do Estado do Rio”, disse.

A moradora Vera Lúcia ressaltou que as famílias estão se deslocando para a prefeitura de Volta Redonda, onde irão tentar falar com o prefeito Antônio Francisco Neto.