PM de Paraty desarticula Big Brother do tráfico

Paraty – Agentes da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) apreenderam drogas e câmeras, na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Matadouro, em Paraty. O material estava em posse de uma adolescente, que foi ouvida e liberada.

De acordo com o tenente-coronel Rodrigues, também foi descoberto um sistema de monitoramento de por câmeras utilizadas pelo tráfico. As câmeras estavam sendo utilizadas para vigiar as ações policiais.

Foram apreendidas câmeras ainda na embalagem e drogas a serem contabilizadas. O material foi encaminhado para a 167ª Delegacia de Polícia.