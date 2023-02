PM de Paraty realiza Simpósio de Segurança Pública - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 11:07 horas

Entre os objetivos do evento está promover uma sintonia entre as ações dos policiais militares com a visão dos responsáveis pelo judiciário na cidade

Paraty – A 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty (CIPM) realiza na manhã desta sexta-feira (3), no Cinema da Praça, no centro histórico de Paraty, o 1° Simpósio de Segurança Pública e Persecução Criminal, com uma série de palestras e debates sobre temas ligados à segurança pública da cidade da Costa Verde. Entre os participantes, que falam para um público formado pela tropa da PM no município e convidados da área de segurança pública local, estão o comandante da 2ª CIPM, tenente-coronel Márcio Rodrigues; o delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo; o juiz titular da comarca de Paraty, Juarez Cardoso; a promotora de justiça Amanda Curty; e o promotor de justiça Bruno Barreto.

Segundo a assessoria de comunicação da 2ª CIPM, o evento é uma iniciativa do comando da unidade que tem por finalidade fazer com que os policiais militares que trabalham no policiamento ostensivo possam entender a visão dos representantes do judiciário, da promotoria e da delegacia, inclusive na importância de compreender que a ocorrência não termina na delegacia, e sim na condenação dos suspeitos.

Ainda de acordo com a assessoria, é fundamental que as ações sejam executadas conforme o entendimento do judiciário, uma vez que as leis têm interpretações diferentes de acordo com a autoridade envolvida. Isso leva à necessidade de entender qual é a linha de pensamento de cada uma das autoridades presentes na cidade, a fim de se trabalhar da maneira mais efetiva e eficiente para efetuar as prisões corretamente e não gerar danos colaterais, como realizar uma prisão em que o suspeito possa ser solto por um erro técnico. Portanto, a expectativa é que o simpósio possa ajudar a entender qual o olhar dessas autoridades em relação ao trabalho executado na ponta da linha pelos policiais militares, resultando na adequação para um trabalho mais efetivo.

Além da busca de um entrosamento entre a força policial e as autoridades do judiciário, o evento vai abordar questões como a lei de abuso de autoridade, que é o limite legal da ação dos policiais. Também será discutido as peculiaridades dos principais crimes que – segundo a 2ª CIPM – acontecem em Paraty, que incluem os que podem ser qualificados dentro da Lei Maria da Penha e o tráfico de drogas. Um ponto importante para auxiliar na elucidação de crimes e prisão de suspeitos, a denúncia anônima também será abordada no simpósio.