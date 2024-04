PM deflagra operação após morte de policial em Itatiaia

Durante o confronto no posto da Barreira Fiscal Nhangapi, um dos criminosos, que realizaram disparos contra os agentes, foi morto. Com ele foram apreendidas uma pistola Beretta calibre .40, munições e uma granada artesanal.

Os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar contam com a ajuda de cães farejadores e com apoio de um blindado.

Itatiaia – A Polícia Militar deflagrou uma operação emergencial na manhã desta terça-feira (9), em Itatiaia. O objetivo é localizar e prender os criminosos que trocaram tiros com os policiais e assassinaram o sargento PM Alexandre Rodrigues de Almeida na Rodovia Presidente Dutra, altura do bairro Vila Flóridana, na noite de segunda-feira (8).