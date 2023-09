PM deflagra operação em Resende

Resende – A Polícia Militar deflagra na manhã desta quinta-feira (14), uma operação nos bairros Paraiso, Cabral, Fazenda da Barra, da Cidade Alegria (Baixada Olaria, Mutirão, Jd. Alegria e Jd. Beira Rio), Surubi e Vicentina, em Resende. O objetivo é prender criminosos, apreender armas e drogas e desarticular ações de organizações criminosas ligadas ao tráfico.

A operação está sendo realizada pelo 37º Batalhão de Polícia Militar, coordenados pelo 5º CPA e conta com o apoio de um blindado da PM, do Grupamento Aeromóvel (GAM), Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Além da Guarda Municipal de Resende e do suporte médico da Secretária Municipal de Saúde.