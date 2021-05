PM descobre desmatamento em Paraty

Matéria publicada em 16 de maio de 2021, 08:20 horas

Paraty ‚Äď Policiais militares da 4¬™ unidade de policiamento ambiental (UPAn), do Parque Estadual da Juatinga descobriram nesse s√°bado, dia 15, uma √°rea que vinha sendo desmatada para demarca√ß√£o de lotes √† margem da estrada Bom Retiro, em Paraty.¬† Os agentes chegaram ao local, por meio de den√ļncia feita ao programa Linha Verde (0300 253 1177) ‚Äď canal espec√≠fico do Disque Den√ļncia voltado para denunciar crimes contra o meio ambiente

O crime resultou na  degradação ambiental de uma área de 2 mil metros quadrados na Várzea do Corumbê. Os policiais observaram o corte de diversas espécies de árvores provavelmente com o uso de uma motosserra. O local está inserido no interior da zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaína e, durante diligências no entorno a fim de identificar o responsável, nenhum suspeito foi localizado.

Equipe da 4¬™ UPAm registrou a ocorr√™ncia na 167¬™ DP com base no artigos 38, da lei de crimes ambientais. O Linha Verde refor√ßa a solicita√ß√£o para que a popula√ß√£o continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio atrav√©s dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de liga√ß√£o local) ou 2253 1177 (capital), al√©m do APP ‚ÄúDisque Den√ļncia RJ‚ÄĚ dispon√≠vel para celulares.

Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e v√≠deos, com a garantia do anonimato. √Č poss√≠vel denunciar tamb√©m atrav√©s da p√°gina do Linha Verde no facebook,¬†www.facebook.com/ linhaverdedd¬†ou ainda pelo site do Disque Den√ļncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato √© garantido ao denunciante.