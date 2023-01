PM descobre homicídio após separar briga na Japuíba, em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 17:02 horas

Um deles disse aos PMs que o outro havia matado uma pessoa e revelou a localização do corpo; pistola usada no crime foi apreendida

Angra dos Reis – Um homem foi preso no início da tarde desta sexta-feira (6), por ser o principal suspeito de um homicídio na Rua Angra – Getulândia, no bairro Japuiba, em Angra dos Reis. A vítima, que até o momento desta publicação não havia sido identificada, foi morta a tiros. O crime teria ocorrido na porta de uma barbearia.

Os agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar chegaram ao autor do crime durante uma abordagem a dois homens que estavam brigando na Japuíba.

Após a briga ser separada, um deles disse aos policiais que o outro havia matado uma pessoa e apontou o local onde o crime foi cometido. Os policiais foram até lá e encontraram o corpo da vítima, já sem vida e com marcas de tiros.

A ocorrência ainda está em andamento e maiores informações serão atualizadas durante o fim da tarde.