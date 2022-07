PM desmonta posto de observação do tráfico de drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 17:28 horas

Esta é a segunda vez, em pouco mais de 30 dias, que o ponto de observação é desmobilizado pela Polícia Militar

Volta Redonda- Policiais Militares do 28º Batalhão (Volta Redonda) desmontaram nesta quinta-feira (21) um posto de observação do tráfico de drogas no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz. A ação policial ocorreu sem resistência, já que os “olheiros” fugiram com a aproximação dos militares. Ninguém foi preso.

Esta é a segunda vez que o ponto de observação é desmontado pela PM em pouco mais de 30 dias. No mês passado, uma operação também havia desmobilizado o local que contava com cadeiras, sofás que eram usados para observar quem acessava o condomínio, através da Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Com cobertura, cadeiras e até um sofá, a estrutura montada pelos traficantes ficava estrategicamente localizada em um ponto que permitia a visualização do acesso ao condomínio, feito a partir da Avenida Nossa Senhora do Amparo.

“Os policiais estavam em patrulhamento, avistaram o local que seria um ponto de observação do tráfico e o desmontaram”, explicou o comandante do 28º Batalhão, coronel Ronaldo Martins.