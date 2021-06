PM detém adolescente e apreende drogas em Vassouras

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 08:30 horas

Vassouras – Uma adolescente de 14 anos, foi detida pela Polícia Militar na tarde desse domingo (6), em Vassouras. A ação aconteceu na Rua Tiburcio Barbosa, no bairro Grecco, e também resultou na apreensão de 88 sacolés de cocaína, 30 tabletes de maconha, um aparelho celular e R$73,00 em espécie. A ocorrência foi registrada na 95ª DP.

Segundo consta na ocorrência, PMs do 10º Batalhão receberam denúncia de tráfico, dando conta que um jovem de 20 anos, estaria com a arma do policial militar, que morreu em abril, na BR-393, vítima de acidente de trânsito.

A PM informou que, com apoio de agentes de Mendes, fez buscas pelo endereço citado na denúncia e localizou o suspeito, acompanhado de outro jovem, que não foi identificado, no local. A dupla fugiu ao notar a presença da Polícia Militar.

De acordo com os agentes, o jovem citado na denúncia desfez de um tablete de maconha no local e, neste momento, a adolescente foi vista saindo de um imóvel e afirmou ser namorada do suspeito. A PM informou que, ao ser indagada pelos policiais, a mesma entregou uma sacola contendo o restante dos entorpecentes e afirmou ter envolvimento com o tráfico, através de uma facção criminosa.

Após o flagrante, a jovem foi encaminhada para delegacia para medidas cabíveis. A PM também informou que, por ela ser menor, o responsável da adolescente compareceu na unidade após tomar conhecimento do caso. O suspeito foi autuado no artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas).

Mais apreensão

PMs do 10º Batalhão fizeram nova apreensão de entorpecentes em Vassouras, no domingo (6). Ao todo, 36 papelotes de cocaína e 10 trouxinhas de maconha foram apreendidos na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, no bairro Residência. O material foi entregue na 95ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com a PM, a apreensão foi possível após denúncia de tráfico. Ninguém foi preso.