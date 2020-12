PM detêm casal com drogas e munições em Resende após denúncia

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 08:56 horas

Homem, de 25 anos, foi preso por suspeita de tráfico; jovem, de 19, foi ouvida e liberada

Resende – Policiais do 37º Batalhão detiveram entre a tarde de quinta-feira (03) e a madrugada desta sexta-feira (04), um homem, de 25 anos, e uma jovem, de 19, após serem flagrados com 14 pinos de cocaína, 02 trouxinhas de maconha, R$300,00 em espécie, uma munição calibre 380 e 04 celulares, na Rua 07, no bairro Jardim Aliança II, em Resende. Os suspeitos foram levados para a 89ª DP (Resende).

Segundo consta na ocorrência, os policiais receberam denúncia de que um casal estaria vendendo drogas na localidade e após abordagem e revista pessoal no suspeito, visto próximo à sua casa, parte do material foi encontrado. A suspeita foi abordada ao ser vista saindo do imóvel e com ela, dois celulares e uma munição intacta, foram encontrados.

O suspeito foi autuado no Artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso. A jovem foi ouvida como testemunha, e liberada em seguida.