PM detém homem e apreende drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 08:32 horas

Barra do Piraí – Um homem foi detido pela Polícia Militar na quarta-feira, dia 30, em Barra do Piraí. Com ele, segundo a PM, foram apreendidos 3 pinos de cocaína, próximo à igreja católica do bairro Areal. O suspeito, além dos entorpecentes, foram encaminhados para 88ª DP.

PMs do 10º Batalhão informaram que faziam patrulhamento no endereço e, após abordagem e revista pessoal, encontraram o material com o suspeito, que chegou a demonstrar nervosismo antes de ser parado. Além da droga, a quantia de R$15,00 foi apreendida.

O homem foi enquadrado no Art 28 da lei 11.343/06 (posse e uso de substâncias entorpecentes), ouvido e liberado.

Outro caso

PMs do 10º Batalhão apreenderam 26 pinos de cocaína, na quarta-feira, dia 30, na Rua Sebastião Gomes, no bairro Roseira, em Barra do Piraí, após a fuga de dois suspeitos de tráfico. A apreensão foi possível após denúncia anônima. Todo material foi entregue na 88º DP (Barra do Piraí).