PM detêm jovens com drogas dentro de casa em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 09:59 horas

Suspeitos, de 17 e 14 anos, permanecem apreendidos; ocorrência foi registrada na 107ª DP

Paraíba do Sul – Dois adolescentes, de 17 e 14 anos, foram detidos pela Polícia Militar nessa quarta-feira, dia 21, em Paraíba do Sul, suspeitos de tráfico. A ação, registrada na 107ª DP, aconteceu na Servidão Manoel Pedro da Silva, no bairro Volante e também resultou na apreensão de 32 buchas de maconha e farto material plástico para endolação de entorpecentes.

Segundo consta na ocorrência, PMs do 38º BPM faziam patrulhamento pelo endereço e receberam denúncia de tráfico supostamente praticado pelos jovens. A PM informou que durante buscas, o suspeito de 17 anos foi visto entrando em um imóvel e, em dado momento, uma mulher, identificada como mãe do suspeito, de 14 anos, autorizou a entrada dos agentes no imóvel. Durante buscas, os agentes encontraram os adolescentes dentro de um quarto visivelmente nervosos. A PM relatou que ao serem questionados se havia algo de ilícito com a dupla, ambos negaram, porém, durante buscas, todo material foi encontrado dentro de uma caixa de papelão embaixo da cama onde ambos estavam sentados.

Segundo a PM, os jovens confessaram que eram os donos da droga e que já vinham traficando juntos há algum tempo no morro do Volante; endereço do flagrante. Os suspeitos disseram à PM que vendiam cada bucha de maconha por R$10,00. ”Toda busca foi acompanhada pela mãe de um dos adolescentes”, informou a Polícia Militar.

Os suspeitos foram encaminhados para delegacia de Paraíba do Sul para medidas cabíveis. A dupla foi ouvida e autuada nos Art 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece apreendida, à disposição da Justiça.



Outro caso

Outro jovem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira, dia 21, em Paraíba do Sul, por suspeita de tráfico. O caso, que também foi registrado na 107ª DP, aconteceu na Avenida Dr. Randolfo Penna, no bairro Jatobá e também resultou na apreensão de 14 buchas de maconha.

A PM informou que o flagrante foi possível após patrulhamento no endereço, onde o suspeito apresentou nervosismo ao notar a presença da equipe policial. Houve revista pessoal e, segundo os agentes, foi encontrado no bolso da bermuda do suspeito, todo material apreendido.

De acordo com PMs do 38º BPM, o suspeito confessou a venda de entorpecentes e, após o flagrante, o jovem foi encaminhado para delegacia para medidas cabíveis. Ele foi ouvido e autuado no Art 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece preso, à disposição da Justiça.