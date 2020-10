PM detêm jovens por suspeita de tráfico em Resende

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 13:06 horas

Menor, de 16 anos, foi apreendido após ser flagrado com dez invólucros de maconha e R$10,00 em espécie no bairro Cidade Alegria; em outra ocorrência, um rapaz, de 21, foi preso após ser encontrado com dez pinos de cocaína na Avenida Ayrton Senna

Resende – Dois jovens, de 16 e 21 anos, foram detidos por policiais militares do 37º Batalhão na manhã desta quarta-feira (14), em Resende, por suspeita de tráfico de drogas, em duas ocorrências distintas.

Um jovem, de 16 anos, foi detido no bairro Cidade Alegria, após ser flagrado com dez invólucros de maconha e R$10,00 em espécie, numa área de lazer na Rua dos Timbiras, durante patrulhamento de rotina. A PM afirma que o rapaz foi abordado e durante revista pessoal, todo o material foi encontrado. Após a constatação, o suspeito foi encaminhado à 89ª DP (Resende) para medidas cabíveis, e permanece apreendido, por ser menor de idade.

Em outro endereço, dessa vez na Avenida Ayrton Senna, também em Resende, um jovem, de 21 anos, foi detido após ser flagrado com 10 pinos de cocaína. Segundo a PM, o rapaz também foi abordado durante patrulhamento de rotina no endereço citado. De acordo com a ocorrência, o jovem confessou a venda de entorpecentes. Após o flagrante, o suspeito também foi encaminhado à 89ª DP, permanecendo preso, à disposição da Justiça.