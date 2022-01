PM detém quatro pessoas após troca de tiros em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2022, 15:08 horas

Angra dos Reis – Quatro pessoas, com idades entre 17 e 28 anos, foram levadas para a delegacia da Polícia Civil de Angra dos Reis no sábado (8). Os detidos são suspeitos de trocarem tiros com policiais militares. O confronto armado foi no Morro da Caixa D’àgua, no Centro de Angra dos Reis.

Ninguém ficou ferido. Após o tiroteio, os suspeitos correram para uma obra em construção onde foram detidos pelos agentes. Com o quarteto foram apreendidas 342 cápsulas de cocaína e material para embalar drogas.