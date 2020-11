PM detêm quatro suspeitos de tráfico com farto material entorpecente em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 11:55 horas

Volta Redonda – Dois jovens, de 16 anos, outro de 18 e um homem, de 26, foram detidos por policiais militares do 28º Batalhão no domingo (08), na Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo consta na ocorrência, farto material do tráfico foi encontrado com o grupo. Ao todo, um revólver calibre 38; 06 munições do mesmo calibre; 561 pinos de cocaína; 28 trouxinhas de maconha; 15 pedras de crack; R$ 91,00 em espécie; 05 rádios transmissores; 05 baterias para rádio e 03 aparelhos celulares, foram apreendidos com os suspeitos, após denúncia.

A PM informou que parte do material foi encontrado com o trio mais jovem, durante abordagem e que o revólver, além das munições e o restante dos entorpecentes foram encontrados com o quarto suspeito, em sua residência. De acordo com os militares, o homem, de 26 anos, é suspeito de ser o responsável pela distribuição de drogas e por guardar armas de fogo na localidade.

Após o flagrante, todos foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda). Os suspeitos de 16 e 18 anos, foram autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas). Já o suspeito, de 26, foi autuado nos mesmos artigos, além do artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Após laudo prévio, a perícia constatou 298 gramas de cocaína, 45 gramas de maconha e 2,5 gramas de crack.