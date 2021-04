PM detêm quatro suspeitos em Barra do Piraí durante patrulhamento

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 10:41 horas

Drogas foram entregues na 88ª DP; após esclarecimentos, envolvidos foram ouvidos e liberados

Barra do Piraí – Quatro homens foram detidos pela Polícia Militar nessa quinta-feira, dia 22, em Barra do Piraí, durante patrulhamento na Rua Mendes, no bairro Caixa D’água Velha. A ação também resultou na apreensão de 39 tiras aparentando ser maconha; 105 pinos aparentando ser cocaína; 03 celulares e R$70,00 em espécie. A ocorrência foi encaminhada para 88ª DP.

Segundo PMs do 10º Batalhão, o flagrante foi possível após um homem, de 28 anos, ser visto saindo com um veículo Astra de um local conhecido por haver venda de drogas e, durante abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram 03 pinos de cocaína e R$70,00 em espécie em sua posse. A PM informou que ao ser indagado, o homem afirmou que havia acabado de comprar os entorpecentes com três suspeitos, dois de 19 e outro, de 23.

Após a informação, a PM fez buscas pelo local e encontrou o restante do material dentro de uma lixeira, próxima aos suspeitos. Os quatro envolvidos foram encaminhados para delegacia de Barra do Piraí para medidas cabíveis. A PM informou que o homem abordado saindo do local no início da ocorrência foi autuado no artigo 28 da lei 11343/06 (uso e consumo de material entorpecente). O trio foi ouvido como testemunha, ouvido e liberado.