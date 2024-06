PM detém sete pessoas por tráfico na Baixada da Olaria, em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), detiveram sete suspeitos de tráfico de drogas no bairro Baixada Olaria, em Resende, nesta quinta-feira (6).

Os policiais foram à Rua Inácio Lopes Siqueira após recebem informações sobre o funcionamento de um ponto de tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, os PMs encontraram os suspeitos, sendo quatro maiores de idade – dois de 22 anos e os demais de 37 e 19 anos – e três adolescentes, dois de 17 anos e um de 15. Com eles foram apreendidas drogas que foram encaminhadas, junto com os suspeitos, à 89ª Delegacia de Polícia.