PM detém suspeito com material do tráfico em Resende

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 11:46 horas

Ao todo, 76 pinos de pó branco aparentando ser cocaína e R$ 126,00 em espécie, foram apreendidos

Resende – Um jovem, que não teve a idade divulgada, foi detido por policiais militares do 37º Batalhão, na manhã desta segunda-feira, dia 28, em Resende, após ser flagrado com 76 pinos de pó branco aparentando ser cocaína e R$ 126,00 em espécie. A apreensão aconteceu na Rua Ignácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada da Olaria. A ocorrência, que segue em andamento, será registrada na 89ª DP.

De acordo com a PM, o flagrante foi possível após informações do Disque Denúncia. Cientes, os policiais estiveram na localidade e após buscas, encontraram o suspeito com todo o material dentro de uma sacola.