PM detém suspeito de tráfico e apreende drogas em Resende

Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 12:18 horas

Resende – Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar na sexta-feira, dia 2, em Resende, suspeito de tráfico. Durante a ação, registrada na 89ª DP, 52 pinos de cocaína foram apreendidos.

De acordo com PMs do 37º Batalhão, uma denúncia anônima dava conta que o suspeito estaria, supostamente, vendendo drogas na Rua Juze Lima da Conceição, no bairro Itapuca. Após cerco, os agentes conseguiram capturar o rapaz, que tentou fugir. Todo material foi encontrado escondido em um hidrante próximo ao local da abordagem.

Após o flagrante, o suspeito e todo material foram encaminhados para delegacia de Resende. O jovem foi autuado no artigo 33 da lei 11343/06 (Tráfico de Drogas) e responderá em liberdade.