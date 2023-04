PM detém suspeitos de tráfico em Penedo - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 17:46 horas

Itatiaia – Agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens em um bar na região turística de Penedo, suspeitos de tráfico de drogas. As prisões ocorreram na madrugada de sábado (1°). Eles foram ao local apurar uma denúncia e encontraram dois suspeitos e apreenderam com um deles 16 pinos de cocaína e uma trouxinha de maconha, além de R$ 20,00. O outro suspeito nada tinha de ilegal, mas os policiais tinham informações da ligação deles com o tráfico. Perto do bar foram encontrados mais três pinos de cocaína. Os suspeitos e uma testemunha foram levados para a 99ª DP, em Itatiaia. O homem com quem estava a droga ficou detido e o outro foi liberado.