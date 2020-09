PM detêm trio e apreende armas e munições em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 07:36 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º BPM apreenderam uma pistola calibre 9mm com kit rajada e numeração suprimida; 15 munições do mesmo calibre; um revólver calibre 38 também com a numeração e cinco munições; três rádios de comunicação e uma touca ninja, na noite desta quinta-feira (17), na Rua 1º de Maio, no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda.

A PM esteve no local após denúncia contra um homem, de 25 anos. Durante a ação, outros dois homens, de 19 e 28 anos, foram detidos. Os suspeitos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda), local onde a ocorrência foi registrada.